Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat sich die Lage entspannt. In Nordsachsen dürfen wieder Veranstaltungen mit Klauentieren angemeldet werden.

Maul- und Klauenseuche: Lage in Nordsachsen entspannt

Torgau - Gut zwei Wochen nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat sich die Lage in Nordsachsen entspannt. Unter Einhaltung der bekannten Vorschriften zur Biosicherheit sind in Nordsachsen ab sofort wieder Veranstaltungen mit Klauentieren ohne Einschränkungen möglich, teilte das Landratsamt mit. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) des Landkreises müsse jedoch vorab schriftlich über jede Veranstaltung informiert werden. Zuvor waren überregionale Veranstaltungen mit Klauentieren untersagt worden.

„Inzwischen hat sich die Situation entspannt, die Seuche konnte sich nicht weiter ausbreiten. Halter von Klauentieren sollten jedoch weiterhin wachsam bleiben und bei klinischen Anzeichen von MKS sofort einen Tierarzt konsultieren“, betonte Nordsachsens LÜVA-Leiterin Barbara Lemm.