Berlin/Potsdam - Nach einem noch trockenen Start in den Tag müssen sich die Menschen am Mittwoch auf viele Wolken, Regen und teilweise Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist in der Früh örtlich mit Dunst und Nebel zu rechnen. Am Vormittag soll dann zunehmend starke Bewölkung aufziehen. Regen ist dann ab den Nachmittagsstunden möglich. Bis auf 23 Grad steigen die Temperaturen demnach im Tagesverlauf. Am Abend ist zwischen Prignitz und Fläming mit Gewittern, Starkregen und teils stürmischen Böen und Hagel zu rechnen.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Weiterhin kann es lokal nass werden. Bis auf 12 Grad kühlt es dabei ab.