Magdeburg - Maximilian Franzke verlässt nach drei Jahren den 1. FC Magdeburg. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 24-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Die vergangenen zwei Jahre stand der Offensivspieler für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz, zuvor wurde er ein Jahr an den FC St. Pauli ausgeliehen.

Franzke fiel in der Vergangenheit häufig aufgrund von Verletzungen aus. Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, Otmar Schork, betonte: „Wir wünschen Maxi für die Zukunft auf seinem weiteren sportlichen sowie privaten Lebensweg alles Gute und dass er trotz seiner Verletzungshistorie den 1. FC Magdeburg in guter Erinnerung behält.“

Bei welchem Verein der 24-Jährige seine nächsten Schritte gehen wird, ist noch nicht bekannt.