Weißenfels - Angeführt vom überragenden Spencer Reaves haben sich die Basketballer von MBC Syntainics Selbstvertrauen für das kommende Pokal-Halbfinale gegen Meister Bayern München geholt. Die Weißenfelser bezwangen im Bundesligaspiel den Tabellenvierten Rasta Vechta mit 91:83 (48:36). Reaves steuerte 33 Punkte zum zehnten Saisonsieg der Mitteldeutschen bei. Für Vechta erzielte Brandon Rudolph 20 Zähler.

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase drehten die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis auf und wandelten durch einen 13:2-Lauf den 15:16-Rückstand binnen fünf Minuten in eine 28:18-Führung um. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber bis auf 45:31 aus. Dank ihrer starken Trefferquote von 46 Prozent aus dem Feld gerieten sie nie mehr in Bedrängnis. Beim 67:46 (28.) hatten die Mitteldeutschen für die Vorentscheidung gesorgt. Am Samstag geht es dann im BBL-Pokal in heimischer Halle gegen die Bayern.