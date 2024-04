MBC Syntainics verliert enges Spiel in Oldenburg

Oldenburg - Die Basketballer des MBC Syntainics haben zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Gastspiel beim Tabellenzehnten EWE Baskets Oldenburg mit 88:95 (48:42). Nach der dritten Niederlage in Serie haben die Mitteldeutschen weiterhin nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Oldenburger hatten Len Schoormann (22), Artur Konontsuk (18), Geno Crandall und Norris Agbakoko (je 11). Für die Gäste erzielten Charles Callison (21), Johnathan Stove (18) und Martin Breunig (12) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser verschliefen den Start und lagen nach 16 Minuten mit 30:40 zurück. Mit einem 18:2-Lauf drehten die Gäste die Begegnung noch vor der Pause und lieferten sich mit den Oldenburgern bis weit hinein ins vierte Viertel ein Duell auf Augenhöhe. Beim Stand von 86:88 (36.) konnte der MBC noch auf den neunten Saisonsieg hoffen. Doch anschließend konnten die Weißenfelser keinen ihrer sechs Angriffe erfolgreich abschließen. Oldenburg zog auf 93:86 (39.) davon und gewann am Ende dank der Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie. 15 von 40 Versuchen landeten im Weißenfelser Korb. Die Mitteldeutschen konnten nur sechs ihrer 29 Distanzwürfe erfolgreich verwandeln.