Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat die ersten Personalentscheidungen für die neue Saison getroffen. Nachdem Headcoach Predrag Krunic per Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag herausgekauft wurde, wird auch Assistenztrainer Tomoaki Ikegaya den Verein verlassen. Das gab der MBC am Freitag bekannt. Ikegaya kehrt nach einem Jahr in Weißenfels auf eigenen Wunsch in seine japanische Heimat zurück.

Keine Zukunft beim MBC haben die Spieler Stephon Jelks und Vince Edwards. Jelks hat nach zwei Spielzeiten bei den Weißenfelsern ein verbessertes Angebot für eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen und sucht eine neue Herausforderung. In 68 Einsätzen in Liga und Pokal steuerte der Flügelspieler durchschnittlich 5,9 Punkte und 4,1 Rebounds bei.

Edwards kam im November 2023 als Nachverpflichtung zum MBC. In 21 Einsätzen in Liga und Pokal gelangen dem Power Forward 6,1 Punkte und 3,4 Rebounds im Schnitt. Er erhält kein neues Angebot.