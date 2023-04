MBC verliert nach Verlängerung in Ludwigsburg mit 100:104

Ludwigsburg (dpa/sa) – - Die Basketballer von Syntainics MBC mussten im zweiten Spiel unter Trainer Ingo Freyer die erste Niederlage hinnehmen. Die Weißenfelser verloren am Mittwoch nach einer Aufholjagd beim Tabellenfünften MHP Riesen Ludwigsburg erst in der Verlängerung mit 100:104 (92:92, 50:63). Trotz der Niederlage haben die Mitteldeutschen weiterhin vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am 18. Saisonsieg der Hausherren hatte Prentiss Hubb (19). Für die Gäste erzielten Charles Callison (26) die meisten Punkte.

Die Gäste kamen anfangs überhaupt nicht in Schwung. Ludwigsburg zog nach einem 10:12-Rückstand (5.) durch einen 12:2-Lauf auf 22:14 (7.) und baute die Führung bis auf 41:25 (12.) aus. Von diesem Polster zehrten die Gastgeber bis weit hinein ins dritte Viertel. Die Weißenfelser steckten trotz des zwischenzeitlichen 16-Punkte-Rückstands aber nie auf und kämpften sich ganz allmählich über 71:78 (30.) auf 84:87 (36.) heran und schafften durch Callison den 92:92-Ausgleich. In der Verlängerung hatten die Gastgeber dann den längeren Atem und sorgten nach der knappen 100:99-Führung der Weißenfelser mit fünf Punkten in Serie für die Entscheidung.