Kingsley Coman gilt seit längerem als Wechselkandidat beim FC Bayern. Nun hat der Franzose wohl einem Transfer in Richtung Saudi-Arabien zugestimmt.

München - Der Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien rückt offenbar immer näher. Der Stürmerstar habe nun einem Wechsel zu Al-Hilal zugestimmt, berichtete die französische Sportzeitung „L'Equipe“. Demnach habe er diesen Entschluss wohl bereits den Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters mitgeteilt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben sich die Münchner mit Al-Hilal auch schon über einen Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Am Mittwochmorgen hatte der 28-Jährige aber noch am öffentlichen Training der Münchner teilgenommen.

Bei Al-Hilal spielen bereits der brasilianische Starstürmer Neymar sowie Malcom und Kalidou Koulibaly. Jüngst war auch der Ex-Münchner João Cancelo zu dem saudischen Club gewechselt. Mit einem Transfer nach Saudi-Arabien würde Coman, der bereits bei der EM im Sommer kaum zum Einsatz gekommen war, seine Chancen in der Équipe Tricolore aber kaum steigern. Ein Ausschlusskriterium ist ein Engagement in Saudi-Arabien für Nationaltrainer Didier Deschamps allerdings nicht.

Coman spielt seit 2015 für die Münchner, mit denen er achtmal Meister und dreimal Cupsieger wurde. Höhepunkt war der Champions-League-Triumph 2020, als er den 1:0-Siegtreffer gegen Paris Saint-Germain erzielte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.