Frankfurt/Main - Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe wechselt offenbar auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zur AS Monaco. Wie der französische Sender RMC berichtet, haben sich die beiden Clubs auf eine Leihgebühr von einer Million Euro plus einer Kaufoption in Höhe von 10,5 Millionen Euro geeinigt. Am Dienstag soll er im Fürstentum seinen Medizincheck absolvieren.

Ebimbe kam 2022 von Paris Saint-Germain zur Eintracht und bestritt seitdem 84 Pflichtspiele für die Hessen und erzielte dabei 15 Tore. In dieser Saison kam der 24-Jährige aber kaum mehr zum Zug, sein letztes Spiel für die Eintracht bestritt er im November 2024. Monaco wird derzeit vom früheren Frankfurter Coach Adi Hütter trainiert.