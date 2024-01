Berlin/Genf - Fußball-Bundesligist Union Berlin steht mehreren Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Chris Bedia von Servette Genf. Der 27 Jahre alte Stürmer des Schweizer Erstligisten soll bereits am Donnerstag die medizinischen Tests in Berlin absolvieren. Als Ablöse steht eine Summe über zwei Millionen Euro im Raum, wie die Schweizer Tageszeitung „20 Minuten“ (Donnerstag), der „Kicker“ sowie Sky berichten. Der Vertrag des Ivorers in Genf läuft im Sommer aus. Bedia hat wettbewerbsübergreifend 16 Tore für den Tabellenvierten erzielt und führt die Torschützenliste der Super League mit zehn Treffern -darunter drei Elfmetern - an.

Bedia könnte den Platz von Sheraldo Becker einnehmen, der bereits am Mittwoch im Training fehlte. Der 28 Jahre alte Angreifer soll kurz vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Sociedad stehen.