Die TSG 1899 Hoffenheim ist an Oumar Solet aus Salzburg interessiert.

Zuzenhausen - Die TSG 1899 Hoffenheim ist laut Medienberichten an der Verpflichtung von Oumar Solet interessiert. Demnach hat der Fußball-Bundesligist bereits ein Angebot für den Abwehrspieler bei RB Salzburg hinterlegt. Im Gespräch sind als Ablöse laut „Sky“ zwischen 6,5 Millionen und sieben Millionen Euro.

Demnach soll der gebürtige Franzose bereits am heutigen Montag zum Medizincheck nach Deutschland kommen. Darauf soll er sich mit Salzburg, wo er seit vier Jahren unter Vertrag ist, geeinigt haben. Solet möchte den Berichten zufolge in die Bundesliga wechseln. Der Vertrag des 24-Jährigen, der auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wird, endet beim österreichischen Meister im Sommer 2025.

Neben Solet soll auch weiterhin Felix Uduokhai vom FC Augsburg auf der Liste der Kraichgauer stehen. Zuerst hatte das Fußballmagazin „Kicker“ darüber berichtet. Der Vertrag des 26-jährigen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus. Daher gilt Uduokhai als Verkaufskandidat. Der aktuelle Marktwert des Verteidigers liegt bei rund sieben Millionen Euro.