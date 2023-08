München - Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard hat der FC Bayern München Medienberichten zufolge einen deutschen Fußball-Nationalspieler ins Visier genommen. Wie unter anderem die „Münchner Abendzeitung“ und das Portal „Sportbuzzer“ berichteten, ist Abwehrspieler Lukas Klostermann bei den Bayern-Bossen im Gespräch. Klostermanns Vertrag bei RB läuft im Sommer 2024 aus. In dieser Transferperiode könnte der Bundesligist aus Sachsen noch eine Ablöse für den 27-Jährigen erhalten.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat sich im Wechselpoker um den französischen Weltmeister Pavard angeblich mit Inter Mailand bereits geeinigt. Die Bayern sollen 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhalten. Die Münchner stimmen dem Transfer aber wohl erst endgültig zu, wenn ein Ersatzmann gefunden ist.

Klostermann wurde auf der rechten Abwehrseite bei RB von Benjamin Henrichs verdrängt. Beim 2:3 zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen saß er 90 Minuten auf der Bank. Im Supercup gegen die Bayern kam Klostermann nur zu einem Kurzeinsatz.

Pavard will seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag an der Isar nicht verlängern und drängt seit Wochen auf einen Abschied. Trainer Thomas Tuchel kämpft allerdings für einen Verbleib des Nationalspielers. Zuletzt hatten die Bayern schon Abwehrspieler Josip Stanisic an Leverkusen verliehen.