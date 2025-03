Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird einem Bericht von Sky zufolge erstmals Yann Aurel Bisseck für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominieren. Der 24 Jahre alte Verteidiger von Inter Mailand soll demnach im Aufgebot für das brisante Viertelfinale in der Nations League gegen Italien stehen, das Nagelsmann heute (11.00 Uhr) nach mehreren schmerzhaften personellen Ausfällen bekanntgibt.

Dabei sein soll laut „Bild“ und Sky auch Nadiem Amiri. Mehr als vier Jahre nach seinem fünften und bislang letzten Länderspiel darf sich der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 demnach wieder über eine Nominierung freuen.

Starker Verteidiger - spielfreudiger Mittelfeldlenker

Bisseck ist beim italienischen Erstligisten Stammspieler und absolvierte in der laufenden Spielzeit bislang 29 Partien für die Nerazzurri. Er trifft mit seinem Club im Viertelfinale der Champions League auf den FC Bayern München. Er hat sämtliche DFB-Juniorennationalmannschaften durchlaufen und war auch für einige Spiele Kapitän der U21-Auswahl. Bereits im vergangenen Jahr hatte er nach eigener Aussage Kontakt mit Nagelsmann.

Amiri hatte sein bislang letztes Länderspiel noch unter Bundestrainer Joachim Löw im November 2020 beim 1:0 in Leipzig gegen Tschechien absolviert. Für das Überraschungsteam aus Mainz traf er in dieser Saison in 22 Ligaspielen sechsmal und bereitete zudem drei Tore vor.

Viele Ausfälle

Nagelsmann muss in den K.o.-Duellen gegen die Squadra Azzurra am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund unter anderem auf die verletzten Florian Wirtz, Kai Havertz, Benjamin Henrichs und den erkrankten Aleksandar Pavlovic verzichten.