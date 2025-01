Zuzenhausen - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Verpflichtung von Gift Orban. Die Kraichgauer sollen mit dem französischen Erstligisten Olympique Lyon eine Einigung erzielt haben, wie der TV-Sender Sky berichtet. Demnach stehe der Medizincheck in der kommenden Woche an, die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll zwischen neun und zehn Millionen Euro betragen. Auch der „Kicker“ berichtet, dass die Verhandlungen zwischen beiden Vereine weit fortgeschritten seien.

Orban wäre der erste Transfer des neuen Sport-Geschäftsführers Andreas Schicker, der im Oktober zu den Hoffenheimern kam. Wettbewerbsübergreifend kam der Angreifer in dieser Saison in fünf Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. In der Europa League stand Orban beim 2:2 gegen die TSG, die am heutigen Donnerstag in die Wintervorbereitung startet, in der Startelf. Es war sein bislang letzter Einsatz für Olympique. Zuletzt stand der Nigerianer nicht mehr im Kader.