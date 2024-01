Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landwirte wollen aus Protest an diesem Mittwoch die Auffahrten mehrerer Autobahnen blockieren. Das berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Montag) unter Berufung auf Landesbauernverbandspräsident Olaf Feuerborn. Vorgesehen sei, an der A2, A9, A14 und einem Teilstück der A36 Blockaden zu errichten. An der A38 im Süden solle es mit Rücksicht auf die Fluthelfer keine Aktionen geben, hieß es. Grundsätzlich sollen Rettungswagen und dringende Patiententransporte immer passieren dürfen. Die Aktionen sollen um 9.00 Uhr beginnen und drei Stunden dauern. Sie seien angemeldet - derzeit warte der Landesbauernverband auf Rückmeldungen, an welchen Orten es Blockaden geben kann und wo nicht.

Bauern aus Sachsen-Anhalt beteiligen sich an der bundesweiten Protestwoche, die am Montag beginnt. Es soll zwei Kundgebungen in Magdeburg und Halle geben, dazu würden Hunderte Landwirte erwartet. Für die Proteste haben sich verschiedene Interessenvertretungen der Landwirte zusammengetan. Sie kritisieren unter anderem die geplante Streichung der Beihilfe für Agrardiesel und der Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.