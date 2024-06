Leipzig - Die Mitteldeutsche Medienförderung versucht die Kinolandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit mehr Geld zu stärken. Wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte, werden die Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland von 225.000 auf 300.000 Euro erhöht. Die Preise werden jährlich vergeben. Das Kino mit dem besten Jahresprogramm kann als Hauptpreis 25.000 Euro erhalten. Die nächste Preisverleihung steht am 17. September im Rahmen der Filmkunstmesse Leipzig an.