In zwei Wochen begrüßen die Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk. Die Ärzte nicht nur in den Notaufnahmen sehen das aus einem besonderen Blickwinkel.

Magdeburg - Die Ärztinnen und Ärzte der Universitätsmedizin Magdeburg rufen zum verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern auf. So könnten schwere Verletzungen vermieten und die Notaufnahmen entlastet werden, teilte die Unimedizin mit. Besonders häufig verletzten sich die Menschen an den Händen, Fingern und im Gesicht. Darunter seien schwere Augenverletzungen, die in extremen Fällen zum Verlust eines Auges führen könnten. „Der an Silvester oft reichlich konsumierte Alkohol erhöht das Risiko zusätzlich, da er leichtsinniges Verhalten fördert.“