Bundesweit gibt es 61 Einheiten mit Ärzten und Rettungssanitäterin, die im Katastrophenfall bundesländerübergreifend agieren sollen. Zwei dieser Einheiten proben in Celle den Ernstfall.

Medizinische Task Forces üben in Celle den Katastrophenfall

Die „Medical Task Force“ des Bundes hat fünf Standorte in Niedersachsen. (Archivbild)

Celle - Speziell aufgestellte Einheiten sollen in Deutschland im Katastrophenfall auch bundesländerübergreifend eine Vielzahl von Verletzten medizinisch versorgen können. Von den 61 Medizinischen Task Forces (kurz: MTF) des Bundes sind 6 in Niedersachsen stationiert. Die MTF Lüneburg und Oldenburg trainieren in Celle seit gestern mit rund 120 Einsatzkräften die Bewältigung einer komplexen katastrophenmedizinischen Schadenslage, wie das niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) mitteilte.

Übungsszenario ist ein Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Orkanböen, das großflächig erhebliche Schäden an der Infrastruktur, insbesondere an Straßen und Gebäuden verursacht hat. Ebenso wird eine starke Beeinträchtigung der medizinischen Einrichtungen angenommen. Ort der Übung ist der Celler Ortsteil Scheuen.

Die mit Sanitäterinnen und Sanitätern sowie Ärztinnen und Ärzten besetzten Einheiten trainieren den Aufbau und Betrieb von Behandlungsplätzen zur Versorgung einer Vielzahl von Verletzten, wie das Landesamt weiter mitteilte.