Kettenkamp - Ein Autofahrer ist nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines Wagens in Kettenkamp im Landkreis Osnabrück gestorben. Das Auto des 54 Jahre alten Mannes kam dadurch am Mittag von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte es gegen einen Baum und wurde leicht beschädigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer an dem medizinischen Notfall und nicht an den Folgen des Unfalls verstarb.