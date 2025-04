In einer Scheune bricht ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern Stunden.

Mehr als 1.000 Strohballen stehen in Flammen

Poxdorf - Rund 1.200 Strohballen sind im Saale-Holzland-Kreis in Brand geraten. Die Scheune in Poxdorf, in der das Stroh gelagert war, brannte vollständig nieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst unklar. Allein die Strohballen hätten aber einen Wert von rund 54.000 Euro, sagte der Sprecher. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten in der Nacht an. Warum das Feuer am Dienstagabend ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.