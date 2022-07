Auto von Zug erfasst: 76 Jahre alte Fahrerin in Agathenburg schwer verletzt

Bei einem Unfall an einem beschrankten Bahnübergang bei Stade ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Unklar ist, warum die Frau bei geschlossener Halbschranke auf die Gleise fuhr.

Eine Polizistin untersucht ein Autowrack an einem Bahnübergang in Agathenburg im Landkreis Stade. Ein Zug hatte das Auto erfasst. Die 76 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt.

Agathenburg/dpa - Eine 76 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto an einem Bahnübergang in Agathenburg im Landkreis Stade von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Die Frau sei am Sonntagvormittag ersten Erkenntnissen zufolge trotz roter Ampeln und geschlossener Halbschranke auf die Gleise gefahren, teilte die Polizei mit. Ein 22 Jahre alter Lokführer sah den Wagen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zug prallte gegen den Wagen und riss ihn noch rund 20 Meter mit. Durch den Unfall wurde das Auto so stark verformt, dass die Fahrerin von der Feuerwehr befreit werden musste. Mit schweren Verletzungen wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Auto erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und auch der Zug wurde beschädigt. Nach den ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro. In dem Zug saßen zum Zeitpunkt des Unfalls rund 150 Fahrgäste, die alle unverletzt blieben. Sie wurden von der Feuerwehr aus den Abteilen geholt. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Bahnstrecke zwischen den Orten Horneburg und Stade wurde für die Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt.