Erfurt - In Thüringen bewerben sich 1097 Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni. Unter ihnen sind 25 Menschen mit Wohnsitz im Freistaat, wie der Landeswahlleiter Holger Poppenhäger am Dienstag in Erfurt mitteilte. Insgesamt gehen 34 Parteien an den Start. Eine eigene Landesliste hat den Daten nach nur die CDU mit fünf Bewerberinnen und Bewerbern. Poppenhäger zufolge hatte es bei der Europawahl 2019 noch 40 Parteien und 1057 Kandidaten gegeben. Damals traten 36 Thüringer an.

Neben der Europawahl stehen im Freistaat auch Kommunalwahlen an. Die erste Runde läuft am 26. Mai. Parallel zur Europawahl gibt es dann am 9. Juni auch Stichwahlen für die offenen (Ober-) Bürgermeisterämter oder Landratsposten.