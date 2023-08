Demonstration gegen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen in der Congress Union Celle.

Celle - Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und Gedenkstätten hat am Samstag gegen den AfD-Landesparteitag in Celle protestiert. Die Polizei zählte am Vormittag rund 1450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von 2000 Teilnehmenden.

Die AfD stelle eine Gefahr für das Land und die Demokratie dar, sagte der Hauptredner der Gegendemonstration, Thorsten Gröger. „Äußerungen von Spitzenfunktionären der AfD lassen daran keine Zweifel. Ihr Rezept sind Angst, Hass und Wut“, sagte Gröger, der Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist. Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet.

Der Parteitag der niedersächsischen AfD hat am Samstag um 10 Uhr begonnen und sollte bis Sonntag dauern. Unter den Rednern wurde auch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla erwartet. Landeschef Frank Rinck erhofft sich von dem Treffen eine weitere Professionalisierung der Partei.