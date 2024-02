In Deutschland haben zuletzt an vielen Orten große Menschengruppen gegen rechts und die AfD protestiert. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin sind es am Samstag deutlich mehr als angemeldet.

Berlin - Deutlich mehr als die angekündigten 100.000 Menschen haben sich in Berlin zu einer Demonstration für Demokratie und gegen rechts versammelt. Mehr als 150.000 Menschen seien aktuell vor Ort, schrieb die Polizei am Samstagnachmittag auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Veranstalter sprachen von rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Symbolisch bildeten Teilnehmer eine Menschenkette unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“.

Die Polizei hatte die Teilnehmerzahlen im Laufe des Nachmittags immer weiter nach oben angepasst. Angesichts der vielen Menschen vor Ort gaben Einsatzkräfte alle vorgesehenen Zusatzflächen in der Umgebung frei, damit sich die Menge verteilen konnte. Es gab Durchsagen, dass die Reichstagswiese voll sei und man nicht mehr dorthin laufen solle. Über mehrere Zugänge wie die Moltkebrücke war laut Polizei kein Zugang zur Veranstaltung mehr möglich, beispielsweise war auch der S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor zeitweise geschlossen.

700 Polizistinnen und Polizisten waren laut einem Behördensprecher im Einsatz. Hinter der Aktion gegen Hass und für Toleranz steht ein Bündnis namens Hand in Hand mit mehr als 1800 Organisationen. „Die Zivilgesellschaft gibt die Antwort, die uns politisch Verantwortliche bisher schulden. Rechten Forderungen, rechten Narrativen und rechter Politik muss entschieden entgegengetreten werden“, sagte Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl und Mitinitiator laut einer Mitteilung.

Unter den Teilnehmern waren ältere Menschen ebenso wie Familien mit Kindern, Vertreter von Sozialverbänden und Gewerkschaften, aber zum Beispiel auch Fans von Hertha BSC. „Demokratie ist geil“ und „Menschenrechte statt rechte Menschen“ lauteten Aufschriften auf Plakaten. Ein Vater sagte, es sei wichtig, Gesicht zu zeigen, „solange die Republik noch nicht wackelt“. Die Familie hatte ein Plakat dabei mit der Aufschrift „Nie wieder Faschismus & Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Seit gut drei Wochen gehen überall in Deutschland immer wieder Zehntausende Menschen gegen rechts auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass er bei dem Treffen über „Remigration“ gesprochen hat. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Laut Correctiv-Recherche nannte Sellner in Potsdam drei Zielgruppen: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht - und „nicht assimilierte Staatsbürger“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wertete die zahlreichen geplanten Demonstrationen gegen rechts an diesem Wochenende als „starkes Zeichen“ für die Demokratie und das Grundgesetz. Der Kanzler hatte die Großdemonstrationen zuletzt wiederholt gelobt und im Januar selbst an einer Kundgebung in Potsdam teilgenommen.