Es ist eines der beliebtesten Feste in der Landeshauptstadt. Das Maschseefest lockte in diesem Jahr wieder viele Menschen ans Wasser.

Hannover - Rund 2,15 Millionen Gäste haben in diesem Jahr das Maschseefest in Hannover besucht. Das teilten die Veranstalter am letzten Tag des Festes mit - und zeigten sich zufrieden. Im vergangenen Jahr kamen demnach nur 1,7 Millionen Menschen an den Maschsee mitten in der Landeshauptstadt. 2023 machte vielen Besuchern das langanhaltende Regenwetter einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr war es mit durchschnittlich siebeneinhalb Sonnenstunden pro Tag viel sommerlicher.

19 Tage lang gab es entlang des Ufers Konzerte, Shows und Talkrunden. Restaurants boten Spezialitäten aus Syrien, Mexiko, Irland und vielen anderen Ländern an. Neu in diesem Jahr war auch eine bunte Drohenshow über dem Wasser. Die besucherstärksten Tage waren laut den Veranstaltern die ersten beiden Samstage mit 220.000 und 230.000 Besuchern und Besucherinnen.

Größere Einsätze der Polizei blieben aus. Die Einsatzkräfte mussten sich meist um kleinere Vorfälle kümmern. „Auch in diesem Jahr hatten wir trotz höherer Besucherzahlen als im Vorjahr hauptsächlich mit einfachen Körperverletzungen und Diebstählen zu tun. Insgesamt ziehen wir eine positive Bilanz“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das nächste Maschseefest startet dann im kommenden Jahr am 30. Juli.