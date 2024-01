Potsdam - Wer der oder die Antisemitismusbeauftragte in Brandenburg wird, ist bisher offen - mehr als 20 Menschen haben sich dafür beworben. Der Hauptausschuss des Landtags beriet am Mittwoch in Potsdam über das Verfahren. Die Ausschreibungsfrist endete am Mittwoch. Das Interesse des Landtags sei, die Position so schnell wie möglich zu besetzen, hieß es. Die Wahl im Landtag könnte theoretisch frühestens Ende Februar stattfinden.

Bis Mittwoch nächster Woche liegen die Unterlagen der Bewerberinnen und Bewerber für die Mitglieder des Hauptausschusses und für Vertreter der jüdischen Verbände in Brandenburg aus. Dann können aus den fünf Fraktionen und der Gruppe von BVB/Freie Wähler sowie den jüdischen Verbänden Vorschläge eingereicht werden. Für den 14. Februar ist im Hauptausschuss des Landtags eine Anhörung auch mit den jüdischen Verbänden geplant, hieß es aus dem Landtag. Das soll möglichst zeitnah in einen Vorschlag für das Plenum münden.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Brandenburg war nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel im vergangenen Oktober gestiegen. Der Landtag hatte im November die Weichen für die Schaffung eines Antisemitismusbeauftragten gestellt. Er oder sie soll Ansprechpartner für Jüdinnen und Juden sowie für Betroffene mutmaßlich antisemitischer Vorfälle sein und den Dialog zwischen den Religionen fördern. Die AfD-Fraktion wirft den anderen Fraktionen vor, auf dem Rücken von Menschen Politik machen zu wollen, die Antisemitismus erfahren haben. Das Amt ist auf sechs Jahre angelegt. Die meisten Länder haben bereits Beauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus.