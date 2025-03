Berlin - 17 Kilogramm Ecstasy im Koffer und weitere 8 Kilogramm in einer Tüte - die Berliner Polizei hat mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Zwei der Festgenommenen, ein 28-Jähriger und ein 22-Jähriger, sollten im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Beamte beobachteten am Mittwochnachmittag, wie der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Mietwagens in der Charlottenstraße in Mitte in zweiter Reihe hielt. Ein 28-Jähriger stieg aus und übergab einem 22-Jährigen, der dem Auto entgegenlief, eine gefüllte Tüte.

Als die Polizisten den 22-Jährigen ansprachen, ließ er die Tüte fallen und versuchte zu fliehen, wurde ein paar Straßen weiter aber in einem Hinterhof festgenommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, so die Polizei. Ein Beamter sei verletzt worden.

Weitere Polizisten suchten derweil das Auto und hielten es in der Markgrafenstraße an. Zwei Personen sprangen heraus und rannten davon, einen nahm die Polizei fest, der andere entkam. Die drei anderen Insassen, darunter der 28-Jährige, wurden vorläufig festgenommen.

Der 28-Jährige und der 22-Jährige hatten jeweils mehrere Handys und größere Summen Bargeld bei sich, so die Polizei. In der Wohnung des 28-Jährigen fanden sich weitere Handy und mehr Bargeld.