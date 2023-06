Bad Schandau - Bei einer Exkursion in der Sächsischen Schweiz haben Spezialisten mehr als 200 Käferarten aufgespürt. Mit der viertägigen Aktion sollte ermittelt werden, welche tag- und nachtaktiven Arten in den verschiedenen Lebensräumen des Nationalparks vorkommen, teilte die Nationalparkverwaltung am Freitag mit.

Um auch nachtaktive Käfer aufzuspüren, setzten die Experten bei ihrem Streifzug spezielle Lampen mit verschiedenen Lichtspektren ein. Einige der Käfer müssten nun unter dem Mikroskop noch verbindlich nachbestimmt werden, hieß es. Die Erkenntnisse werden in die Datenbank des Nationalparks aufgenommen. Sie sollen bei künftigen Maßnahmen zum Schutz der Lebensräume verschiedener Käfergruppen herangezogen werden.