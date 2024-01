Chemnitz - Das Handwerk in der Region Chemnitz hat voriges Jahr 2017 Ausbildungsverträge geschlossen. Das sei zwar ein leichter Rückgang von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liege aber über der Zahl vor der Corona-Pandemie, teilte die Handwerkskammer Chemnitz am Mittwoch mit. Im Vergleich zu 2019 gebe es ein Plus von 3 Prozent.

Die häufigsten Ausbildungsberufe waren Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Tischler sowie Maler und Lackierer. Insgesamt wurden Ausbildungsverträge in 102 Berufen abgeschlossen. Dabei bildeten 163 Betriebe erstmals aus. Auch mehr als 200 Abiturienten haben demnach Lehrverträge im Handwerk der Region unterschrieben. Aktuell gebe es mehr als 400 Angebote in der Online-Lehrstellenbörse, hieß es.

Die Handwerkskammer Chemnitz hat rund 22.000 Mitgliedsbetriebe. Ihr Gebiet umfasst neben der Stadt Chemnitz die Kreise Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und Zwickau.