Mehr als 30 Fahrzeuge von Unbekannten in Leipzig beschädigt

Leipzig - Unbekannte haben in Leipzig mehr als 30 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen die Täter im Stadtteil Gohlis am Donnerstagabend Heckscheiben ein und beschädigten Außenspiegel. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zunächst nicht angegeben werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können.