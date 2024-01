Nordharz - Die Glanzzeit des Weihnachtsbaums währt kurz: Mehr als 300 Weihnachtsbäume sind beim traditionellen Knutfest in der Gemeinde Nordharz (Landkreis Harz) verbrannt worden. „Für das Feuer haben wir drei Tage lang Weihnachtsbäume eingesammelt“, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag mit. Die Bäume wurden am Freitagabend in einer Feuerschale im Ortsteil Stapelburg verbrannt. Die Tradition, Weihnachtsbäume einzusammeln und bei einem Fest zu verbrennen, stammt ursprünglich aus Schweden. In der Gemeinde Nordharz wird seit knapp 20 Jahren das Knutfest alljährlich am 13. Januar gefeiert.