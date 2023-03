Potsdam - Die Zahl der Schüler, die an Brandenburger Schulen am Polnisch-Unterricht teilnehmen, ist in den vergangenen fünf Jahren gestiegen: Im laufenden Schuljahr seien gut 3000 Schülerinnen und Schüler beim Polnisch-Unterricht an 35 Schulen gemeldet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Im Schuljahr 2018/2019 waren es 2850 Teilnehmer an 33 Schulen. Allerdings gab es im Schuljahr 2019/20 einen Höchststand mit 3066 Polnisch-Schülern an 35 Schulen.

Von den 3002 Polnisch-Schülern hätten knapp 2500 die deutsche und 333 die polnische Staatsbürgerschaft, teilte das Ministerium mit. Im Schuljahr 2021/22, als knapp 3000 Schüler teilnahmen, wurden 370 Lehrer-Wochenstunden Polnisch-Unterricht erteilt. Dafür fielen Personalkosten von rund einer Million Euro an.

Hintergrund ist das Mehrsprachigkeitskonzept der Landesregierung: Danach sollen die im Land Brandenburg gesprochenen Minderheiten-, Nachbar- und Regionalsprachen wie Niedersorbisch, Niederdeutsch und Polnisch schwerpunktmäßig berücksichtigt werden.