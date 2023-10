Mehr als 360 Straftaten nach Terrorangriff in Israel

Polizeikräfte in Berlin.

Berlin - Die Berliner Polizei hat bereits mehr als 360 Straftaten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg registriert. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In 121 Fällen (Stichtag: 17. Oktober) handele es sich um Gewaltdelikte. Dazu zählen den Angaben nach 19 Körperverletzungen und 13 Fälle von Landfriedensbruch. Zudem seien 110 Sachbeschädigungen seit dem 7. Oktober - dem Tag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel - von der Arbeitsgruppe „Nahost“ registriert worden.

Die Polizei verwies darauf, dass die Zahlen im „Rahmen der laufenden Bearbeitung fortwährenden Änderungen“ unterlägen. Allein in der vergangenen Nacht kam es laut Polizei im gesamten Stadtgebiet zu zahlreichen Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt. Ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin-Mitte in der Nacht zum Mittwoch sorgte bundesweit für Entsetzen. Zudem kam es zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Versammlungen.

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) dokumentierte seit dem 7. Oktober einen drastischen Anstieg antisemitischer Vorfälle. Nach Angaben vom Mittwoch wurden bundesweit 202 Vorfälle registriert - 240 Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Wegen unterschiedlicher Zählweisen und Kategorien sind die Zahlen nicht mit denen der Polizei vergleichbar.