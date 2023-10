Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Erfurt - Sieben Krankenhäuser haben in Thüringen in diesem Jahr bislang von einer Landesförderung für Investitionen profitiert. Seit Jahresbeginn seien dafür zusammen mehr als 364 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Gelder sind unter anderem für den Bau von Bettenhäusern und die Modernisierung von Diagnostik-, Therapie- und Sanitärbereichen gedacht. Finanziell unterstützt das Land hier die Thüringen-Kliniken Saalfeld, das Klinikum Eisenach sowie die Häuser in Sömmerda, Mühlhausen, Ronneburg, Suhl und Meiningen.

Am umfangreichsten unterstützt das Land dem Ministerium zufolge den Neubau des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt mit 165 Millionen Euro. Dort sollen bis 2031 die bisherigen drei Standorte in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Niederorschel-Reifenstein in einem Zentralneubau zusammengeführt werden.