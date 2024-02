Im Garten ist es eigentlich im Frühling und Sommer am schönsten. Der egapark in Erfurt hat mit dem Winterleuchten aber auch eine Attraktion für die dunkle Jahreszeit.

Fantasievolle Lichtinstallationen leuchten in der Dämmerung zum Beginn des Winterleuchtens im Erfurter egapark.

Erfurt - Lichtkunst im Erfurter egapark hat seit Mitte November mehr als 37.000 Gäste zum traditionellen Winterleuchten gelockt. Allein das Finale am Samstagabend zog 2500 Schaulustige in Thüringens größten Garten, wie eine Sprecherin der Erfurter Stadtwerke am Sonntag mitteilte. Dies sei der besucherstärkste Tag des Winterleuchtens gewesen. Zu erleben waren beim Saisonfinale unter anderem leuchtende überlebensgroße Schneebälle und eine Feuershow.

Beeinträchtigt durch Wetterkapriolen

Der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld hatte die fantasievolle Illumination auf einem drei Kilometer langen Rundweg entworfen. Die leuchtenden Kunstwerke auf dem Bundesgartenschaugelände von 2021 führten vom Haupteingang zum Danakil Wüsten- und Urwaldhaus.

Das Winterleuchten im egapark gibt es seit 2015. In diesem Jahr war es den Veranstaltern zufolge teils durch Wetterkapriolen beeinträchtigt, der Park musste wegen Sturms mehrmals geschlossen werden. Ein Drittel der Veranstaltungstage sei verregnet gewesen. Am Sonntag besteht letztmals Gelegenheit, die Lichtkunst in Augenschein zu nehmen.