Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor drei Jahren kamen tausende neue Schüler in Brandenburg hinzu. Ein Blick auf einige Zahlen.

Mehr als 6.300 Schüler aus Ukraine an Brandenburgs Schulen

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Tausende ukrainische Schüler in Brandenburgs Schulen aufgenommen worden. (Symbolbild)

Potsdam - In Brandenburg besuchen mehr als 6.300 ukrainische Kinder und Jugendliche die Schule. Seit 2022 ist die Zahl gestiegen. Zudem waren 137 Lehrkräfte aus der Ukraine mit Stand Herbst 2024 an den Schulen beschäftigt, wie das Bildungsministerium in Potsdam mitteilte.

Am 24. Februar vor drei Jahren begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die meisten Aufnahmen von Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit an Brandenburger Schulen gab es auch im Jahr 2022. Danach seien die Neuzugänge spürbar weniger geworden, so das Ministerium.

Anfang November besuchten 6.356 aus dem Ausland zugewanderte ukrainische Schüler die Brandenburger Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft, wie es hieß. Im Herbst 2023 waren es 5.933 und ein Jahr zuvor 5.729.

Die ukrainischen Schüler bekommen Unterricht in den regulären Klassen. Sie besuchen auch Vorbereitungsgruppen und Förderkurse, je nachdem wie gut ihre Deutschkenntnisse sind. Insgesamt gibt es mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg.