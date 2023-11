Magdeburg - Die bisher für ein Praktikum im Handwerk in Sachsen-Anhalt gezahlte Prämie ist für dieses Jahr ausgeschöpft. 868 Schüler hätten sie 2023 in Anspruch genommen, teilte eine Sprecherin der Handwerkskammer Halle am Montag mit. Im vergangenen Jahr seien es demnach 409 Schüler gewesen. Für Praktika im Handwerk kann eine Prämie in Höhe von 120 Euro pro Woche beantragt werden. Die Praktikumsprämie wird für maximal vier Wochen gewährt. Die Prämie soll nach Plänen der Landesregierung auf Praktika auch in der Landwirtschaft ausgeweitet werden.