Bahretal - Mehr als eine Tonne unversteuerten Shisha-Tabak hat der Zoll in einem Kleintransporter bei Bahretal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) entdeckt. Ein 55 Jahre alter Fahrer war am vergangenen Freitag mit der Ladung auf der A17 aus Rumänien kommend in die Niederlande unterwegs gewesen, teilte das Hauptzollamt Dresden am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle habe der Mann zunächst verneint, Tabakwaren zu transportieren.

Im Laderaum des Kleintransporters fanden Zöllner demnach Paletten mit 42 Kartons. In ihnen waren Dutzende Kunststoffdosen mit insgesamt 1008 Kilogramm unversteuertem Wasserpfeifen-Tabak verstaut. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich demzufolge auf schätzungsweise knapp 50.000 Euro.