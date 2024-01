Mehr Arbeitslose im Dezember in Thüringen

Erfurt - Die Arbeitslosenzahl ist in Thüringen im Dezember etwas gestiegen. Mit 65.500 waren 1500 mehr Menschen ohne Arbeit als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Damit lag die Arbeitslosenquote zum Stichtag 13. Dezember bei sechs Prozent, im November betrug sie 5,8 Prozent. Die Entwicklung im Dezember sei saisontypisch, hieß es. „Wie üblich um diese Zeit kam es verstärkt zu Freisetzungen in den Außenberufe“, sagte Regionaldirektionschef Markus Behrens.

Die Thüringer Arbeitslosenquote lag im Ländervergleich über der von Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen und gleichauf mit Brandenburg. In den anderen Ost-Bundesländern war die Quote höher als in Thüringen.