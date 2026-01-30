Der Januar ist traditionell ein schwieriger Monat für den Arbeitsmarkt. In diesem Jahr ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Erfurt - Die Arbeitslosigkeit ist zu Jahresbeginn in Thüringen gestiegen. Im Januar waren 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet, 4.802 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,7 Prozent nach 6,3 Prozent Ende vergangenen Jahres. Vor allem Arbeitnehmer im Alter ab 50 Jahren sowie Langzeitarbeitslose haben es nach Angaben der Regionaldirektion derzeit schwer, einen neuen Job zu finden.

Nach Einschätzung der Arbeitsmarktexperten war die gestiegene Arbeitslosigkeit im Freistaat vor allem saisonal bedingt, weil befristete Verträge ausliefen oder witterungsbedingte Winterpausen beispielsweise in der Bauwirtschaft eingelegt wurden. „Gleichzeitig zeigte sich zunehmend die konjunkturelle Schwäche“, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens.