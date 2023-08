Bremen - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Land Bremen hat sich wie üblich zum Ferienstart verschlechtert. Zum Stichtag am 12. Juli waren im Stadtstaat 39.731 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 10,8 Prozent. Der deutliche Zuwachs liege hauptsächlich an jungen Menschen unter 25 Jahren, die die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen haben und sich übergangsweise arbeitslos melden.