Erfurt - Betriebe des Thüringer Bauhauptgewerbes haben einen Zuwachs an Auftragseingängen verbucht. Betriebe mit 20 und mehr tätigen Menschen nahmen von Januar bis August 2023 Aufträge in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Damit lag der Wert der angenommenen Aufträge um 128,8 Millionen Euro höher als im Vorjahreszeitraum, was einem Zuwachs von 8,1 Prozent entspricht.