Erfurt - Kleiner Hoffnungsschimmer für die Thüringer Bauwirtschaft: Die Unternehmen haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres einen leichten Anstieg bei den Auftragseingängen verzeichnet. In der Zeit von Januar bis Ende April schlossen sie Aufträge in Höhe von 743,7 Millionen Euro ab, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Das seien rund 17 Millionen Euro oder 2,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aktuell sank der Umsatz im Baugewerbe in diesem Zeitraum allerdings um 25,1 Millionen Euro (minus 4,1 Prozent) und lag bei 593,0 Millionen Euro.

Der größte Anteil der Aufträge ging mit 484,8 Millionen Euro an den öffentlichen Bau und Straßenbau: Hier stieg der Wert der Aufträge laut Statistik um etwa ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Beschäftigten blieb im Vorjahresvergleich relativ konstant bei 14.078 Arbeitnehmern (minus 1,1 Prozent).