Halle (dpa/sa) - - Die Zahl der Baufertigstellungen ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr spürbar gestiegen. Verglichen mit 2021 stieg deren Zahl um 7,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle am Montag mitteilte. Die nachlassende Zahl der Baugenehmigungen (4538 nach 5411 im Jahr 2021) habe sich noch nicht in den Fertigstellungen niedergeschlagen.

Die 3612 fertiggestellten Wohngebäude entsprechen einem Plus von 9,7 Prozent. Die Zahl neuen Wohnungen wuchs jedoch nur um 1,2 Prozent auf 4457 Einheiten. Es seien mehr Einfamilienhäuser gebaut worden, hieß es. Bei den Nichtwohngebäuden gab es mit 653 Fertigstellungen ein Minus von 2,4 Prozent.