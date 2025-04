Die Zahl der Drogenfunde hat sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt – obwohl die Hafträume seltener durchsucht werden.

Mehr Drogen in Niedersachsens Gefängnissen sichergestellt

2024 wurden in niedersächsischen Gefängnissen mehr als 1.000 Drogenfunde gezählt. (Symbolbild)

Hannover - Bei den Häftlingen in Niedersachsens Gefängnissen sind erneut mehr Drogen sichergestellt worden. Wie das Justizministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte, gab es im Jahr 2024 1.017 Drogenfunde. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr (829) und fast doppelt so viele wie noch im Jahr 2020 (575). Welche Drogen wie oft gefunden wurden, wurde nicht erfasst.

Genau entgegengesetzt entwickelte sich die Zahl der gefährlichen Gegenstände, die sichergestellt wurden: Gab es 2020 noch 1.094 dieser Sicherstellungen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 621.

Auch mehr als 500 Handys sichergestellt

Als gefährlich gelten laut Ministerium alle Gegenstände, die als Angriffs- oder Verteidigungsmittel geeignet sind, erhebliche Verletzungen zuzufügen. Dazu zählten etwa angeschliffene Bestecke und Werkzeuge, ausgebaute Rasierklingen, Einwegspritzen und Hiebwaffen.

Neben Drogen und gefährlichen Gegenständen wurden auch Handys sichergestellt. In 519 Fällen wurden Mobiltelefone bei den Häftlingen gefunden. Niedriger lag dieser Wert zuletzt im Jahr 2020.

Mehr Häftlinge, aber weniger Durchsuchungen in den Zellen

Landesweit sind mit Stand Anfang April knapp 5.100 Menschen in den Justizvollzugseinrichtungen untergebracht. Die Gefangenen, ihre Sachen und die Hafträume dürfen nach dem Justizvollzugsgesetz durchsucht werden. In den Hafträumen ist das mindestens einmal monatlich der Fall.

Obwohl heute etwas mehr Menschen inhaftiert sind als in den Vorjahren, ging die Zahl der Haftraumdurchsuchungen zurück: von mehr als 81.000 Durchsuchungen in den Jahren 2020 und 2021 auf rund 75.700 im Jahr 2024.