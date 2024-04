Berlin/Magdeburg - Mehrere Bundesländer verzeichnen einem Medienbericht zufolge einen Anstieg von extremistischen Straftaten an Schulen. So wurden in Sachsen-Anhalt laut dem Bericht der „Welt am Sonntag“ bereits 22 verfassungsfeindliche Vorfälle bis Ende Januar registriert. Im Schuljahr 2022/2023 waren es laut dem Bildungsministerium 25 gewesen. Die meisten Vorfälle wurden in Brandenburg gemeldet, eine Verdreifachung auf 180 Taten im Vergleich zum vergangenen Schuljahr.