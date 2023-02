Gesellschaft Mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen in Brandenburg

Jede dritte Frau in Deutschland, so schätzen Experten, hat in ihrem Leben schon einmal häusliche Gewalt erlebt. Doch viele Opfer wehren sich nicht, verzichten auf eine Anzeige. Daher liegt die tatsächliche Zahl der Delikte höher als in der Statistik ausgewiesen.