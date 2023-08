Magdeburg/Berlin - Einer Übersicht des Robert Koch-Instituts zufolge sind Krankheiten wie Keuchhusten und Windpocken bislang in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt häufiger aufgetreten als im Vorjahreszeitraum. So wurden bis Ende Juli 140 Fälle von Keuchhusten erfasst, im selben Zeitraum 2022 waren es 22. Und auch bei Windpocken, gegen die es ebenfalls eine Impfung gibt, stiegen die Fallzahlen deutlich von 62 auf nun 123. Allein in der 30. Kalenderwoche wurden acht Windpocken-Fälle in Sachsen-Anhalt erfasst.

Das Bundesland liegt damit im deutschlandweiten Trend. Bundesweit gab es nahezu eine Vervierfachung bei Keuchhusten-Fällen und eine Verdoppelung der Windpocken-Erkrankungen.