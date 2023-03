Magdeburg - Sachsen-Anhalt will Lehrkräfte an Grundschulen besser bezahlen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Koalitionskreisen nach Beratungen von CDU, SPD und FDP zur Schulpolitik bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Einigung sieht vor, dass Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen ab Sommer mit einem Stufenplan an die Entgelt- und Besoldungsgruppen E13 und A13 herangeführt werden sollen. Dafür könnte eine jährlich steigende Zulage gezahlt werden. Die Änderung muss jedoch noch vom Finanzausschuss des Landtags, der am Donnerstag in Magdeburg zur Bereinigungssitzung zusammenkommt, beschlossen werden. Dabei soll der Landeshaushalt 2023 finalisiert werden.

Die Landesvorsitzenden von CDU, SPD und FDP wollen am Vormittag in Magdeburg über die Ergebnisse ihrer Beratungen informieren.