Halle - In Sachsen-Anhalt sind in den ersten drei Quartalen 2023 mehr Gewerbe angemeldet worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende September seien 8526 Anmeldungen und damit 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor registriert worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Allerdings gaben auch mehr Menschen ihr Gewerbe auf: Die Zahl der Abmeldungen belief sich in den ersten neun Monaten auf 7319 und lag somit um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Besonders viele Gewerbeanmeldungen gab es nach Angaben des Statistikamtes im laufenden Jahr in den Bereichen „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ (2225) sowie „Sonstige Dienstleistungen“ (1164). Gleichzeitig seien dort aber auch die meisten Abmeldungen mit zusammen 2775 gezählt worden.

Abzüglich der Abmeldungen gab es den Angaben zufolge den größten Zuwachs in Magdeburg (plus 193), im Bördekreis (plus 149), dem Saalekreis (plus 123) sowie dem Landkreis Stendal (plus 104).